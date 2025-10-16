Fofana | Pensiamo allo Scudetto per il Milan è una cosa normale Dovessimo vincerlo …

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sport' in occasione della sua visita ai bambini ricoverati presso l'Ospedale 'Buzzi' di Milano: ecco le dichiarazioni del francese ex Monaco sullo Scudetto ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fofana: “Pensiamo allo Scudetto, per il Milan è una cosa normale. Dovessimo vincerlo …”

Approfondisci con queste news

FT | UDINESE 0-3 MILAN Il #Milan gioca alla grande a Udine: segna tre gol con la doppietta di #Pulisic e la rete di #Fofana e non subisce nulla dai friulani - facebook.com Vai su Facebook

Fofana: “Pensiamo allo Scudetto, per il Milan è una cosa normale. Dovessimo vincerlo - Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sport' in occasione della sua visita ai bambini ricoverati presso l'Ospedale 'Buzzi' di Milano: ecco le dichiarazioni del ... Come scrive msn.com

Fofana a Sky: "Siamo il Milan, dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto" - Dopo aver fatto visita ai bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi di Milano, Youssouf Fofana ha parlato così a Sky dell'obiettivo scudetto: "Come giocatori del Milan dobbiamo ... Segnala milannews.it

Fofana: "Siamo nel Milan, è normale volere lo scudetto!" - Grazie a Fondazione Milan, Youssouf Fofana era all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano per foto e autografi con i piccoli tifosi. Scrive sport.sky.it