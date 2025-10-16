Fofana e lo scudetto | Non deve dircelo Allegri ci pensiamo da soli Che gioia sarebbe

Il centrocampista del Milan a Sky: "In questo club dobbiamo pensare ogni anno al titolo, ma ci sono tante cose da fare prima arrivare a questo obiettivo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fofana e lo scudetto: "Non deve dircelo Allegri, ci pensiamo da soli. Che gioia sarebbe..."

