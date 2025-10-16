Fofana | Al Milan pensiamo sempre allo Scudetto è la normalità Allegri? Non serve motivarci

Giornata significativa per il Milan, diviso tra campo e impegno sociale. Dopo la visita ai bambini ricoverati all’ Ospedale Buzzi di Milano, Youssouf Fofana ha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando con lucidità e ambizione degli obiettivi stagionali dei rossoneri. Il centrocampista francese, diventato in poche settimane un punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri, ha ribadito la mentalità che anima il gruppo: “Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo Scudetto, è la normalità. Lavoriamo tantissimo per questo obiettivo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine della stagione faremo i conti. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Fofana: “Al Milan pensiamo sempre allo Scudetto, è la normalità. Allegri? Non serve motivarci”

