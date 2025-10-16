FmiGeorgieva | debito continua a salire

17.47 La produzione complessiva "rimane deludente". Le prospettive a medio termine "restano deboli". Il debito pubblico è "vicino ai massimi storici e continua a crescere". Così la direttrice dell'Fmi, Georgieva, nel suo report. L'economia globale è "eccessivamente squilibrata", afferma. I Paesi devono agire "con determinazione" con "aggiustamenti fiscali" per garantire la sostenibilità del debito e ricostituire le riserve fiscali.Per alcuni Paesi del G7, come Usa, Francia e Italia, serve "un consolidamento fiscale", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

