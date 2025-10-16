Flotilla Greta Thunberg sulla prigionia | Mi hanno picchiata e chiamata ' putta*a' sulla valigia i disegni della stella di David e peni eretti

Al quotidiano svedese Aftonbladet, l'attivista Greta Thunberg racconta le violenze e le umiliazioni subite all'arrivo in Israele e nelle carceri appena dopo l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla "Scendo dalla barca e c'è un gruppo di poliziotti che mi aspetta. Mi afferrano, mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, Greta Thunberg sulla prigionia: "Mi hanno picchiata e chiamata 'putta*a', sulla valigia i disegni della stella di David e peni eretti"

