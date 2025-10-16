Flores d’Arcais | Guardare a Gaza e dimenticare l’Ucraina è da sinistra schizofrenica

“ Ho parlato di catastrofe etica perché scendere in piazza per Gaza ma non per l’Ucraina dimostra la grande schizofrenia di chi si dice rispettoso dei valori democratici, soprattutto se prog. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Flores d’Arcais: “Guardare a Gaza e dimenticare l’Ucraina è da sinistra schizofrenica”

News recenti che potrebbero piacerti

.@paolomieli: "Travaglio scrive che Gaza e Ucraina sono "guerre diverse", grazie lo sapevamo. Grande dibattito nei pacifisti per le parole di Flores D'Arcais il quale parla di "catastrofe etica" quella di fare distinzioni tra Ucraina e Gaza" - X Vai su X

Flores d'Arcais: “Guardare a Gaza e dimenticare l'Ucraina è da sinistra schizofrenica” - Il filosofo, storico direttore di MicroMega: "Se non si capisce l'importanza di opporsi all'imperialismo di Putin sarà impossibile costruire un'alternativa a questo governo di incapaci" ... Scrive ilfoglio.it

Landini (Cgil): «Gaza, impossibile restare a guardare: venerdì in piazza in tutta Italia» - condizione per qualsiasi tenuta democratica» e «dopo quello che è successo ieri notte, bisogna avere il coraggio di muoversi e non stare più ... corriere.it scrive