Flavius Savu il latitante ‘della Bozzola’ è rientrato in Italia | sarà ascoltato sui possibili legami con l’omicidio di Chiara Poggi

Pavia, 16 ottobre 2025 – È stato estradato dalla Svizzera ed è atterrato a Malpensa Flavius Savu, il romeno di 43 anni condannato nel 2018 a cinque anni di reclusione (di cui poco meno di uno trascorso agli arresti) per un’estorsione a luci rosse a don Gregorio Vitali, all’epoca rettore del santuario della Bozzola di Garlasco. Savu è ora detenuto nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, dove in mattinata incontrerà il difensore Roberto Grittini. Il nome di Savu era tornato alla ribalta nei mesi scorsi collegato alle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi. Il romeno avrebbe sostenuto la tesi di un collegamento fra presunti festini nel santuario e la morte di Chiara, che ne sarebbe venuta a conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Flavius Savu, il latitante ‘della Bozzola’ è rientrato in Italia: sarà ascoltato sui possibili legami con l’omicidio di Chiara Poggi

