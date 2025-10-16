Flat tax al 10% sugli aumenti contrattuali | l’ipotesi del governo per i lavoratori privati

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detassare gli aumenti salariali dei contratti collettivi rinnovati tra il 2026 e il 2028: è questa l’ipotesi allo studio per incentivare i rinnovi nel settore privato. Una misura ancora non scritta, ma che potrebbe coinvolgere 15 milioni di lavoratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

