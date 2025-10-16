Fiumicino taglio del nastro per il rinnovato asilo nido di via Foce Micina
Fiumicino – È stato ufficialmente i naugurato l’asilo nido di via Foce Micina, al termine di un lungo e accurato intervento di ristrutturazione che ha restituito alla città u na struttura profondamente sicura, moderna e accogliente. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, l’assessore Angelo Caroccia, autorità civili, militari e religiose, il personale educativo del nido, oltre a numerose famiglie con i loro bambini. “Restituire alla cittadinanza una struttura educativa completamente riqualificata – ha dichiarato il Primo Cittadino – significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
