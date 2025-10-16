Fiumicino Roberto Severini è il nuovo segretario di Forza Italia

Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Roberto Severini é il nuovo segretario di Forza Italia. L o ha stabilito il Congresso locale del partito, svoltosi oggi al Best Western Hotel di Fiumicino. Unico candidato, Severini é stato eletto all’unanimitá. Presenti il sindaco Mario Baccini, l’ex segretario e assessore Raffaelo Biselli, il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Cangemi, il capogruppo di FI in Regione Giorgio Simeoni, il senatore Claudio Lotito ed il deputato e segretario provinciale Alessandro Battilocchio. Dopo una lunga militanza nel mondo civico, Severini ha dunque scelto di compiere un passo in più, prendendo le redini del partito Azzurro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it