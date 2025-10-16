Fiumicino Roberto Severini è il nuovo segretario di Forza Italia
Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Roberto Severini é il nuovo segretario di Forza Italia. L o ha stabilito il Congresso locale del partito, svoltosi oggi al Best Western Hotel di Fiumicino. Unico candidato, Severini é stato eletto all’unanimitá. Presenti il sindaco Mario Baccini, l’ex segretario e assessore Raffaelo Biselli, il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Cangemi, il capogruppo di FI in Regione Giorgio Simeoni, il senatore Claudio Lotito ed il deputato e segretario provinciale Alessandro Battilocchio. Dopo una lunga militanza nel mondo civico, Severini ha dunque scelto di compiere un passo in più, prendendo le redini del partito Azzurro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Fiumicino, Roberto Severini è il nuovo segretario di Forza Italia https://ilfaroonline.it/2025/10/16/fiumicino-roberto-severini-e-il-nuovo-segretario-di-forza-italia/620919/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 9:30, si terrà presso il Parco delle Idee in Via Copenaghen a Parco Leonardo, la quarta edizione dell’evento “C’era una volta un ulivo generoso”, promos - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, Roberto Severini è il nuovo segretario di Forza Italia - Lo ha stabilito il Congresso locale del partito, svoltosi oggi al Best Western Hotel di Fiumicino. Come scrive ilfaroonline.it
Fiumicino, Roberto Severini: «Conigli stipati nelle gabbie» - Il consigliere comunale della lista civica territoriale di Fiumicino “Crescere Insieme” Roberto Severini fiumicino si scaglia contro gli animalisti a giorni alterni: «È bello constatare che al peggio ... Si legge su leggo.it
Il prossimo presidente del consiglio comunale di Fiumicino ha un altarino per Mussolini in cucina - Roberto Severini giovedì, salvo sorprese dell'ultimo minuto, diventerà il presidente del consiglio comunale di Fiumicino, come vuole la consuetudine essendo risultato il consigliere comunale più ... Da fanpage.it