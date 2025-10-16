Fiumicino gli studenti del Baffi in formazione negli stabilimenti
Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Studenti superiori potranno fare attività di Formazione nei 12 stabilimenti e chioschi balneari del Lungomare della Salute a Fiumicino. Lo prevede la convenzione siglata tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Baffi”- che oltre al liceo ha, tra gli altri, anche corsi di indirizzo professionale in Enogastronomia e Ospitalià alberghiera – e la “Rete di Imprese Balneari Isola Sacra”. La professoressa Marzia Canali, Dirigente scolastica dell’Istituto Baffi, e Marco Lepre, Direttore del “Neri Village” e Presidente della “Rete di Imprese Balneari Isola Sacra”, hanno avviato un accordo triennale che prevede, nei periodi previsti, l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’Istituto che, in tal modo, potranno intraprendere il percorso formativo presso gli stabilimenti della Rete nel comparto del food and beverage e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fiumicino, in Aula consiliare un delegazione di studenti dalla Repubblica Ceca https://ilfaroonline.it/2025/10/15/fiumicino-in-aula-consiliare-un-delegazione-di-studenti-dalla-repubblica-ceca/620803/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie - X Vai su X
Domani, giovedì 16 ottobre 2025 alle 16:00, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini accoglierà ufficialmente, presso l’Aula consiliare del Comune, un gruppo di studenti e docenti provenienti dalla Repubblica Ceca, ospiti in città nell’ambito del progetto di mobilit - facebook.com Vai su Facebook
Studenti Iss 'Baffi' faranno formazione in stabilimenti balneari - Studenti superiori potranno fare attività di Formazione nei 12 stabilimenti e chioschi balneari del Lungomare della Salute a Fiumicino. Scrive msn.com
Fiumicino, banchi vuoti al Baffi: gli studenti aderiscono allo sciopero per Flotilla - Gli studenti: "Ogni singolo banco vuoto sarà la nostra protesta silenziosa; il nostro modo di rivendicare quelli che resteranno vuoti per sempre" ... Riporta ilfaroonline.it