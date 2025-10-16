Fiumicino gli studenti del Baffi in formazione negli stabilimenti

Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Studenti superiori potranno fare attività di Formazione nei 12 stabilimenti e chioschi balneari del Lungomare della Salute a Fiumicino. Lo prevede la convenzione siglata tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Baffi”- che oltre al liceo ha, tra gli altri, anche corsi di indirizzo professionale in Enogastronomia e Ospitalià alberghiera – e la “Rete di Imprese Balneari Isola Sacra”. La professoressa Marzia Canali, Dirigente scolastica dell’Istituto Baffi, e Marco Lepre, Direttore del “Neri Village” e Presidente della “Rete di Imprese Balneari Isola Sacra”, hanno avviato un accordo triennale che prevede, nei periodi previsti, l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’Istituto che, in tal modo, potranno intraprendere il percorso formativo presso gli stabilimenti della Rete nel comparto del food and beverage e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it