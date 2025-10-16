Fiumicino e Bratislava più vicine | una nuova rotta su base giornaliera

Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Wizz Air, una delle compagnie aeree leader nel paese, continua la sua espansione in Italia – il suo mercato più grande in termini di numero di passeggeri – ed è lieta di annunciare una nuova rotta che connette la capitale italiana, Roma Fiumicino con Bratislava (Bts). Il nuovo collegamento sarà operativo su base giornaliera a partire dal 16 marzo 2026. I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono disponibili dal 16 ottobre su wizzair.com. Bratislava, la pittoresca capitale della Slovacchia, si affaccia sulle sponde del fiume Danubio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it