Fitet concluso a Grugliasco 1° Criterium Nazionale Parkinson

Roma, 16 ott. (askanews) - Si è conclusa al Palazzetto dello Sport di via CLN 53 a Grugliasco l'indimenticabile due giorni dedicata al 1° Criterium Nazionale Parkinson di tennistavolo. Dopo le due gare di classe 1 e 2 di ieri, oggi si è disputato il torneo Open, che ha visto la partecipazione di tutti e 30 gli iscritti. Il catanese di Riposto Francesco Pulvirenti (Sport Club Etna) si è confermato sul primo gradino del podio, dopo il successo ottenuto ieri in classe 1. Ha battuto in finale Gianmichele Amerio (Tennistavolo San Damiano d' Asti). Terzo posto ex aequo per Vincenzo Torelli (Tennistavolo Bonacossa Milano) e Pietro Faverzani (Unione Sportiva Villazzano). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

