Fitet concluso a Grugliasco 1° Criterium Nazionale Parkinson
Roma, 16 ott. (askanews) - Si è conclusa al Palazzetto dello Sport di via CLN 53 a Grugliasco l'indimenticabile due giorni dedicata al 1° Criterium Nazionale Parkinson di tennistavolo. Dopo le due gare di classe 1 e 2 di ieri, oggi si è disputato il torneo Open, che ha visto la partecipazione di tutti e 30 gli iscritti. Il catanese di Riposto Francesco Pulvirenti (Sport Club Etna) si è confermato sul primo gradino del podio, dopo il successo ottenuto ieri in classe 1. Ha battuto in finale Gianmichele Amerio (Tennistavolo San Damiano d' Asti). Terzo posto ex aequo per Vincenzo Torelli (Tennistavolo Bonacossa Milano) e Pietro Faverzani (Unione Sportiva Villazzano). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Marcello Cicchitti è il nuovo presidente della FITET Lombardia per il quadriennio 2025-2028. Dopo aver già ricoperto il ruolo dal 2016 al 2020, torna alla guida del comitato regionale con l’obiettivo di rilanciare e sviluppare ulteriormente il tennistavolo lombard - facebook.com Vai su Facebook
Fitet, concluso a Grugliasco 1° Criterium Nazionale Parkinson - (askanews) – Si è conclusa al Palazzetto dello Sport di via CLN 53 a Grugliasco l’indimenticabile due giorni dedicata al 1° Criterium Nazionale Parkinson di tennistavolo. Segnala askanews.it