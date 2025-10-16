Fissato il funerale di Sveva Ferrando la 17enne morta nell' incidente in moto
Giussano si stringe attorno alla famiglia di Sveva Ferrando la 17enne morta settimana scorsa in un terribile incidente stradale. I funerali della giovane verranno celebrati sabato 18 ottobre, alle 10 a Giussano nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Un dolore immenso quello che stanno vivendo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
