Fissato il funerale di Sveva Ferrando la 17enne morta nell' incidente in moto

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giussano si stringe attorno alla famiglia di Sveva Ferrando la 17enne morta settimana scorsa in un terribile incidente stradale. I funerali della giovane verranno celebrati sabato 18 ottobre, alle 10 a Giussano nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Un dolore immenso quello che stanno vivendo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

