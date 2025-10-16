Fisco Marrone Confapi | Bene la rottamazione delle cartelle aiutiamo famiglie e Pmi

“Il nuovo piano di “pace fiscale” del governo dev’essere valutato in maniera tecnica e senza partigianeria politica, ma solo come strumento per aiutare famiglie e imprese a uscire dalla spirale di insolvenza in cui sono precipitate. L’obiettivo non è premiare chi ha eluso il fisco, ma sostenere chi, pur avendo dichiarato i propri redditi, si trova oggi schiacciato da cartelle esattoriali gonfiate da sanzioni e interessi. Dopo anni di crisi, pandemia e rincari, il peso del debito fiscale ha raggiunto livelli tali da bloccare la ripresa economica di migliaia di attività”. A dirlo è Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes per Confapi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it