Firenze trovato il presunto responsabile della rapina a un ufficio postale

FIRENZE – Trovato il presunto responsabile all’ufficio postale di Ugnano, a Firenze, lo scorso agosto. Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, la Squadra Mobile fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e ricettazione, nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni. I fatti risalgono al 19 agosto all’interno dell’ufficio postale di Ugnano in piazza della Crezia, quando l’uomo – con il volto travisato da un casco e uno scaldacollo – ha minacciato con una pistola i dipendenti, riuscendo ad asportare la somma di 1305 euro, per poi allontanarsi con uno scooter provento di furto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con queste news

