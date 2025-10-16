Firenze torna ' Nel Paese dei Balocchi' | giochi musica e sport al centro San Donato

Firenze, 16 ottobre 2025 – San Donato si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un grande villaggio del divertimento. Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre torna “Nel Paese dei Balocchi”, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni, con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione di Myes di Novoli. Per quattro giorni, dalle 9 alle 22, il centro commerciale di Novoli si animerà di giochi, musica, sport, fumetti, vinili, street food e spettacoli per tutte le età, in un’atmosfera vivace e inclusiva pensata per famiglie, bambini e giovani. Giunta alla quarta edizione, la kermesse – dopo il grande successo dello scorso anno, con decine di migliaia di visitatori – si presenta con un programma ancora più ricco e variegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

