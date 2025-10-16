Firenze torna ' Nel Paese dei Balocchi' | giochi musica e sport al centro San Donato
Firenze, 16 ottobre 2025 – San Donato si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un grande villaggio del divertimento. Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre torna “Nel Paese dei Balocchi”, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni, con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione di Myes di Novoli. Per quattro giorni, dalle 9 alle 22, il centro commerciale di Novoli si animerà di giochi, musica, sport, fumetti, vinili, street food e spettacoli per tutte le età, in un’atmosfera vivace e inclusiva pensata per famiglie, bambini e giovani. Giunta alla quarta edizione, la kermesse – dopo il grande successo dello scorso anno, con decine di migliaia di visitatori – si presenta con un programma ancora più ricco e variegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo alcuni anni torna a Firenze il 25 Ottobre la "Festa della Protezione Civile" organizzata dal Comune del capoluogo toscano. Sarà ovviamente presente con il proprio stand anche l'Unità di P.C. della Sezione, che ricordiamo è una delle 25 Associazioni del - facebook.com Vai su Facebook
#Kean torna subito a Firenze per valutare le sue condizioni - X Vai su X
Firenze, torna 'Nel Paese dei Balocchi': giochi, musica e sport al centro San Donato - Firenze, 16 ottobre 2025 – San Donato si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un grande villaggio del divertimento. lanazione.it scrive
Serra San Quirico, torna il 'Paese dei balocchi': tre giorni di animazioni e spettacoli - Il borgo medioevale da venerdì ospiterà attori, clown, acrobati, funamboli e musicisti, con piccoli palcoscenici naturali dislocati nei suggestivi spazi del centro storico Serra San Quirico (Ancona), ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Torna la magia del Paese dei Balocchi: al via a Fano la mega festa a misura di bimbo - FANO Tutto pronto per l’ultima avventura di Pinocchio riprodotta in piazza Bambini del mondo a Bellocchi, dove oggi fino a domenica riprenderà vita “Il Paese dei Balocchi”. Da corriereadriatico.it