Firenze rivoluzione rosa per gli ingegneri | tre giovani donne alla guida dell’Ordine

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 16 ottobre 2025. Rivoluzione rosa per l' Ordine degli Ingegneri di Firenze: per la prima volta tre donne ricoprono il ruolo di presidente, segretaria e tesoriera. Il Consiglio ha eletto Claudia Nati come nuova presidente, prima donna della storia dell’Ordine, Maria Francesca Casillo come segretaria e Sara Recenti come tesoriera. Un risultato storico, che segue quello delle elezioni, che aveva visto le cinque donne candidate classificarsi ai primi cinque posti nell'ordine delle preferenze. "Sono onorata di essere stata eletta presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – dice Nati – Questo risultato è storico ed acquisisce ancora più valore in un contesto in cui il ruolo dell'ingegneria è sempre più centrale per affrontare le trasformazioni tecnologiche, ambientali e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze rivoluzione rosa per gli ingegneri tre giovani donne alla guida dell8217ordine

© Lanazione.it - Firenze, rivoluzione rosa per gli ingegneri: tre giovani donne alla guida dell’Ordine

Scopri altri approfondimenti

Firenze, l’Ordine degli Ingegneri si rinnova: le prime cinque elette sono donne - Un risultato tutto al femminile il voto del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Secondo lanazione.it

Oltrarno, Ingegneri Firenze: “Il parcheggio interrato è una soluzione intelligente" - Firenze, 12 maggio 2025 – “Accogliamo con grande favore l’inizio delle indagini tecniche per valutare la realizzazione di un parcheggio interrato in Oltrarno: è una proposta che come ingegneri ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Rivoluzione Rosa Ingegneri