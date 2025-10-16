Firenze rivoluzione rosa per gli ingegneri | tre giovani donne alla guida dell’Ordine
Firenze, 16 ottobre 2025. Rivoluzione rosa per l' Ordine degli Ingegneri di Firenze: per la prima volta tre donne ricoprono il ruolo di presidente, segretaria e tesoriera. Il Consiglio ha eletto Claudia Nati come nuova presidente, prima donna della storia dell’Ordine, Maria Francesca Casillo come segretaria e Sara Recenti come tesoriera. Un risultato storico, che segue quello delle elezioni, che aveva visto le cinque donne candidate classificarsi ai primi cinque posti nell'ordine delle preferenze. "Sono onorata di essere stata eletta presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – dice Nati – Questo risultato è storico ed acquisisce ancora più valore in un contesto in cui il ruolo dell'ingegneria è sempre più centrale per affrontare le trasformazioni tecnologiche, ambientali e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
A Firenze chiusura campagna elettorale in Toscana per #alessandrotomasipresidente …una grande Giorgia Meloni!!! …facciamo la rivoluzione in Toscana!!! - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, nella splendida Piazza San Lorenzo. “La Rivoluzione del Fare”, chiusura della campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato presidente Alessandro Tomasi. State con noi! https://facebook.com/503150251166672/videos/1246518070 - X Vai su X
Firenze, l’Ordine degli Ingegneri si rinnova: le prime cinque elette sono donne - Un risultato tutto al femminile il voto del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Secondo lanazione.it
Oltrarno, Ingegneri Firenze: “Il parcheggio interrato è una soluzione intelligente" - Firenze, 12 maggio 2025 – “Accogliamo con grande favore l’inizio delle indagini tecniche per valutare la realizzazione di un parcheggio interrato in Oltrarno: è una proposta che come ingegneri ... Lo riporta lanazione.it