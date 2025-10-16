Firenze, 16 ottobre 2025. Rivoluzione rosa per l' Ordine degli Ingegneri di Firenze: per la prima volta tre donne ricoprono il ruolo di presidente, segretaria e tesoriera. Il Consiglio ha eletto Claudia Nati come nuova presidente, prima donna della storia dell’Ordine, Maria Francesca Casillo come segretaria e Sara Recenti come tesoriera. Un risultato storico, che segue quello delle elezioni, che aveva visto le cinque donne candidate classificarsi ai primi cinque posti nell'ordine delle preferenze. "Sono onorata di essere stata eletta presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – dice Nati – Questo risultato è storico ed acquisisce ancora più valore in un contesto in cui il ruolo dell'ingegneria è sempre più centrale per affrontare le trasformazioni tecnologiche, ambientali e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, rivoluzione rosa per gli ingegneri: tre giovani donne alla guida dell’Ordine