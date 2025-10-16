Firenze | rapina con pistola all’ufficio postale di Ugnano arrestato 45enne italiano

16 ott 2025

La Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e ricettazione, nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

