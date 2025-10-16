Firenze la Asl dovra' fornire lo strumento per il suicidio di una 55enne

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha stabilito il giudice cui si era rivolta la donna malata di Sm. Il messaggio dell'ass. Coscioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

