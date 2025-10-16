Firenze la Asl dovra' fornire lo strumento per il suicidio di una 55enne
Lo ha stabilito il giudice cui si era rivolta la donna malata di Sm. Il messaggio dell'ass. Coscioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Comune di Firenze: aperte nuove procedure di acquisizione del personale Il Comune di Firenze ha aperto tre nuovi bandi di concorso per esami per: n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di Operatore Esperto Autista (area degli Operatori Esperti); - facebook.com Vai su Facebook
C'è il dispositivo per suicidio assistito, il giudice ordina all'Asp di Firenze: "Sia fornito" - Trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera , affetta da sclerosi multipla che l’ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il ... msn.com scrive