Firenze il rapinatore solitario diventa un caso | È spuntato anche nel nostro orto siamo terrorizzati
Scandicci (Firenze), 16 ottobre 2025 – “Non solo ha derubato me e mia madre, ma nei giorni successivi ha sfondato la porta della serra e ha bivaccato indisturbato nel nostro orto”. Non si fermano gli assalti del ‘rapinatore solitario ’ tra Scandicci, Firenze e Lastra a Signa. L’ultimo racconto delle sue ‘imprese’ arriva da Rossella, che nei giorni scorsi ha subito l’assalto del malvivente nel suo orto in via delle Prata a Scandicci. Era andata lì con la mamma e il padre. “Eravamo nell’orto – racconta la donna – quando all’improvviso è spuntato dalle viti. E’ un ragazzo di colore, altissimo e magro di corporatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
