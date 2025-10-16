Firenze il rapinatore solitario diventa un caso | È spuntato anche nel nostro orto siamo terrorizzati

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci (Firenze), 16 ottobre 2025 – “Non solo ha derubato me e mia madre, ma nei giorni successivi ha sfondato la porta della serra e ha bivaccato indisturbato nel nostro orto”. Non si fermano gli assalti del ‘rapinatore solitario ’ tra Scandicci, Firenze e Lastra a Signa. L’ultimo racconto delle sue ‘imprese’ arriva da Rossella, che nei giorni scorsi ha subito l’assalto del malvivente nel suo orto in via delle Prata a Scandicci. Era andata lì con la mamma e il padre. “Eravamo nell’orto – racconta la donna – quando all’improvviso è spuntato dalle viti. E’ un ragazzo di colore, altissimo e magro di corporatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze il rapinatore solitario diventa un caso 200 spuntato anche nel nostro orto siamo terrorizzati

© Lanazione.it - Firenze, il rapinatore solitario diventa un caso: “È spuntato anche nel nostro orto, siamo terrorizzati”

News recenti che potrebbero piacerti

firenze rapinatore solitario diventaFirenze, il rapinatore solitario diventa un caso: “È spuntato anche nel nostro orto, siamo terrorizzati” -  Vittime esasperate e ricerche tra Scandicci, Firenze e Lastra a Signa ... Da lanazione.it

firenze rapinatore solitario diventaRapinatore solitario, ancora incubo. Assalita nonna col nipote in braccio, caccia all’uomo fra orti e colline - Dopo i colpi fra il Vingone e Lastra a Signa, un nuovo episodio nel fine settimana nella zona di Stagno. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Rapinatore Solitario Diventa