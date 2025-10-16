Firenze il concerto dedicato a Luciano Berio apre la stagione dell’Ort

Firenze, 16 ottobre 2025 – Il 22 ottobre l’Orchestra della Toscana inaugura al Teatro Verdi di Firenze la sua 45esima stagione con un percorso che intreccia identità toscana e respiro europeo. Sul podio Diego Ceretta, direttore principale al suo terzo anno con l’Ort, per un concerto dedicato a Luciano Berio nel centenario: un tributo non solo all’autore di Rendering, ma anche al nostro direttore artistico dei primi anni ’80, cui si devono, il riconoscimento come Istituzione Concertistica Orchestrale e una vocazione contemporanea che ci accompagna ancora oggi. Il programma si apre con Luigi Cherubini, Concert Ouverture in sol maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il concerto dedicato a Luciano Berio apre la stagione dell’Ort

