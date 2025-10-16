Firenze divieto di circolazione nel centro storico per golf car e risciò

A Firenze è scatto il divieto di circolazione nel centro storico per golf car e risciò. Saranno consentite solo 24 navette al giorno in due percorsi prestabiliti e comunque fuori dall'area Unesco. I titolari delle agenzie che organizzavano i tour con i mezzi elettrici hanno già presentato ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, divieto di circolazione nel centro storico per golf car e risciò

Altre letture consigliate

Un 42enne agli arresti domiciliari e un divieto di dimora a Prato, Pistoia e Firenze per altri due indagati: sono le misure cautelari eseguite dalla squadra mobile di Prato, che ha effettuato anche una serie di perquisizioni, nell'ambito di un'inchiesta per un caso d - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, l'incredibile multa per divieto di accesso: l'auto era trainata dal carro attrezzi - X Vai su X

Caddy e risciò, da oggi stop nel centro storico di Firenze - Oggi è scattato il divieto in area Unesco previsto dal Comune, nessuna violazione tra mattina e pomeriggio rilevata dalla polizia mun ... Secondo msn.com

Caddy e risciò sotto Palazzo Vecchio. La protesta contro il divieto di circolazione in area Unesco - Firenze, 9 luglio 2025 – Protesta sotto Palazzo Vecchio degli operatori che gestiscono caddy e risciò in seguito al divieto di circolazione nell’area Unesco di Firenze, ovvero nel centro storico. Lo riporta lanazione.it

Via risciò e tuk tuk da Firenze: vietati i mezzi atipici nel centro storico (per proteggerlo dal turismo di massa) - Dal 15 ottobre prossimo stop ai mezzi di trasporto atipici destinati ai turisti, con multe fino a 500 euro. Secondo greenme.it