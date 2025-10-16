Firenze al via il festival di Cinema e Donne con film di registe da tutto il mondo

Firenze, 16 ottobre 2025 – Si terrà, dal 22 al 26 ottobre, la 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne, che si svolgerà al cinema La Compagnia ( via Cavour 50r a Firenze), nel cartellone della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, con la direzione di Camilla Toschi e l’organizzazione a cura dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. Il festival, che fin dalle origini esplora il cinema attraverso le storie e le visioni delle donne registe, nel corso della sua lunga storia ha ospitato grandi maestre come Germaine Dulac, Maya Deren, Marguerite Duras, Chantal Akerman, Lina Wertmuller, Margarethe von Trotta, Agnès Varda, Costanza Quatriglio, Wilma Labate, fino ad Agnieszka Holland, Kasia Smutniak e Céline Sciamma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via il festival di Cinema e Donne con film di registe da tutto il mondo

