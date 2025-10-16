Fiori illegali di marijuana Due quintali e mezzo di droga nel retrobottega

Basta che non siano fiori. O infiorescenze, afferma la legge. Sulla marijuana il giro di vite della normativa varata dal governo nell'aprile scorso fa sentire ora la sua stretta. A pagarne le spese, il rappresentante legale e il socio d'una rivendita di prodotti derivati dalla lavorazione della canapa, denunciati dalla Guardia di finanza. Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; questa l'accusa contro di loro. Da venditori legali di 'erba leggera', a indagati. Stivati nel retrobottega d'un cannabis shop della città, gli investigatori hanno scovato due quintali e mezzo d'infiorescenze. Detto in soldi: due milioni di euro.

