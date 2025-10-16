Fiorentina Kean convocato per il Milan? Le ultime sull’attaccante
Fiorentina, corsa contro il tempo per Kean: possibile ritorno contro il Milan. L’obiettivo della squadra Viola è molto chiaro sull’attaccante In casa Fiorentina si lavora senza sosta per recuperare Moise Kean in vista della delicata trasferta di domenica sera contro il Milan al Meazza. L’attaccante, fermato da un fastidio alla caviglia, non è ancora al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Infortunio Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami - facebook.com Vai su Facebook
Il bollettino medico della #Fiorentina: #Kean, niente lesione. #Dodò, #Fazzini e #Sohm in gruppo #MilanPress - X Vai su X
Infortunio Kean, che succede ora: le sensazioni per Milan-Fiorentina - Infortunio Kean – Nelle scorse ore Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo la distorsione ala caviglia rimediata nella sfida contro l’Estonia. Come scrive fantamaster.it
Fiorentina, Kean verso il forfait contro il Milan. Recuperati Dodò, Fazzini e Sohm - Israele a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato qualche giorno prima nell'altro match contro l'Estonia. milannews.it scrive
Milan, Leao migliora ma ora deve convincere Allegri: con la Fiorentina rischia di non giocare come l’amico Kean - Leao tornerà ad allenarsi in gruppo ma potrebbe comunque partire dalla panchina nella partita tra Milan e Fiorentina, quasi certamente priva di Kean, grande amico del portoghese ... Segnala sport.virgilio.it