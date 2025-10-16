Fiorentina Kean convocato per il Milan? Le ultime sull’attaccante

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina, corsa contro il tempo per Kean: possibile ritorno contro il Milan. L’obiettivo della squadra Viola è molto chiaro sullattaccante In casa Fiorentina si lavora senza sosta per recuperare Moise Kean in vista della delicata trasferta di domenica sera contro il Milan al Meazza. L’attaccante, fermato da un fastidio alla caviglia, non è ancora al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

