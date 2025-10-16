Fiorentina, tensione crescente: Pradé sotto attacco anche in città. La situazione attuale A Firenze il clima si fa sempre più teso attorno alla Fiorentina e in particolare al direttore sportivo Daniele Pradé. Non è la prima volta che il dirigente finisce al centro delle critiche della tifoseria, ma nelle ultime ore è emersa una protesta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, continua la contestazione nei confronti di Pradé. Ecco la nuova idea della Curva Fiesole