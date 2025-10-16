Finn Wolfhard preoccupato per Stranger Things 5 | non voglio che la facciano a pezzi

Finn Wolfhard ha rivelato in una nuova intervista alla rivista Time di aver avuto un attacco di panico durante la produzione di Stranger Things 4, a causa dell’intenso fandom della serie, che a volte è stato “ inconsciamente terrificante ” da gestire. Wolfhard interpreta Mike Wheeler nella serie Netflix, che inizierà la sua quinta e ultima stagione a novembre. L’attore aveva solo 13 anni quando “ Stranger Things ” debuttò e lo catapultò alla fama internazionale. “ È solo un sintomo di ciò che può essere il cinema, che è caotico “, ha detto Wolfhard alla rivista. “ Da attore bambino, cerchi di rendere le cose facili agli altri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

