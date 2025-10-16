Fine vita trovato un dispositivo per suicidio di Libera Giudice Sia fornito

Tg24.sky.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Libera, affetta da sclerosi multipla che l'ha paralizzata dal collo in giù, potrebbe riuscire a somministrarsi da sola il farmaco per il suicidio assistito. A renderlo noto è l'associazione Coscioni che ha fatto sapere che è stato trovato un dispositivo che consentirebbe alla donna di autosomministrarsi il farmaco letale a cui ha avuto accesso. Ieri, il giudice di Firenze a cui la donna si era rivolta, ha ordinato all'Asl Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità, attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altro modo e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico che assisterà Libera nella procedura. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

