Fine vita | Tribunale di Firenze accoglie la richiesta della 55enne Libera E ordina all’Asl di fornire lo strumento necessario
Il tribunale di Firenze ha accolto integralmente le richieste di "Libera", la donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, completamente paralizzata dal collo in giù e già ammessa dalla sua Asl alla procedura di suicidio medicalmente assistito L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
