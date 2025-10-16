Fine vita | Tribunale di Firenze accoglie la richiesta della 55enne Libera E ordina all’Asl di fornire lo strumento necessario

Firenzepost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Firenze ha accolto integralmente le richieste di "Libera", la donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, completamente paralizzata dal collo in giù e già ammessa dalla sua Asl alla procedura di suicidio medicalmente assistito L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fine vita tribunale di firenze accoglie la richiesta della 55enne libera e ordina all8217asl di fornire lo strumento necessario

© Firenzepost.it - Fine vita: Tribunale di Firenze accoglie la richiesta della 55enne “Libera”. E ordina all’Asl di fornire lo strumento necessario

Altre letture consigliate

fine vita tribunale firenzeFine vita, 55enne affetta da Sla: c’è il dispositivo per l’autosomministrazione del farmaco letale - Filomena Gallo ha dichiarato: "Questa decisione del Tribunale di Firenze rappresenta un passo di civiltà e di coerenza giuridica. Riporta msn.com

fine vita tribunale firenzeFine vita, trovato un dispositivo per suicidio di Libera. Giudice “Sia fornito” - La donna, affetta da sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giù, potrebbe riuscire a somministrarsi da sola il farmaco grazie a un dispositivo apposito. Si legge su tg24.sky.it

fine vita tribunale firenzeDal Tribunale di Firenze sì al suicidio assistito per Libera - I giudici hanno accolto il ricorso della donna malata di sclerosi multipla e ordinato alla Asl di fornire il dispositivo per l'autosomministrazione ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Fine Vita Tribunale Firenze