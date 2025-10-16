Fine vita 55enne affetta da Sla | c’è il dispositivo per l’autosomministrazione del farmaco letale

Trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera, affetta da sclerosi multipla che l’ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. Lo fa sapere l’associazione Luca Coscioni, spiegando che ieri, mercoledì 15 ottobre, il giudice del tribunale di Firenze, a cui la donna si era rivolta, ha ordinato all’Asl Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altro modo, e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico che assisterà Libera nella procedura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it