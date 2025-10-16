Fine settimana con Dandy Alighieri al Teatro Garage e al Sipario Strappato

Venerdì 17 ottobre, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo "Dandy Alighieri" della compagnia Free Nipples, scritto e interpretato da Filippo Capparella e Giacomo Tamburini. Il titolo fa parte della sezione "Progetto da Salotto", un ciclo di spettacoli con allestimenti agili che si.

