Fine settimana con Dandy Alighieri al Teatro Garage e al Sipario Strappato

Genovatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Dandy Alighieri” della compagnia Free Nipples, scritto e interpretato da Filippo Capparella e Giacomo Tamburini. Il titolo fa parte della sezione “Progetto da Salotto”, un ciclo di spettacoli con allestimenti agili che si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fine settimana dandy alighieriFine settimana con “Dandy Alighieri” al Teatro Garage e al Sipario Strappato - Venerdì 17 ottobre, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Dandy Alighieri” della compagnia Free Nipples, scritto e interpretato da Filippo Capparella e Giacomo Tamburini. Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Settimana Dandy Alighieri