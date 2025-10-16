Fine degli aggiornamenti per questi quattro smartphone Samsung
Niente più aggiornamenti previsti per Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A03s, Galaxy F42 5G e Galaxy M32 5G: fine del supporto.
