Stop alle infiltrazioni e addio alle luci spente. Dopo anni di segnalazioni e disagi, partono finalmente i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero centrale di Pesaro. "Interventi importanti attesi da tempo – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora - del valore complessivo di circa 270mila euro (fondi del Comune di Pesaro e Aspes). Gli interventi riguardano in particolare il padiglione AB, dove verrà effettuata l’impermeabilizzazione della copertura, risolvendo così un problema annoso che aveva causato infiltrazioni d’acqua e disservizi anche all’impianto di illuminazione, che in alcuni casi era stato disattivato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finalmente i lavori per sistemare il cimitero. Alt alle infiltrazioni, si parte a novembre

