Figuccia | Stop al blocco dei massofisioterapisti una vittoria del buonsenso ma la battaglia non si ferma
“Dopo settimane di confronto serrato con l’Asp di Palermo e di mobilitazione accanto ai massofisioterapisti - dichiara Vincenzo Figuccia, deputato all’Ars - arriva un risultato importante: il provvedimento che bloccava la loro attività è stato sospeso. Un segnale di giustizia e di rispetto verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
BlogSicilia. . Figuccia (Lega) chiede "zone rosse" per i violenti della movida a Palermo: esclusione permanente, metal detector, videosorveglianza e più forze dell'ordine. - facebook.com Vai su Facebook
Figuccia: “Stop al blocco dei massofisioterapisti, una vittoria del buonsenso, ma la battaglia non si ferma” - “Dopo settimane di confronto serrato con l’ASP di Palermo e di mobilitazione accanto ai massofisioterapisti, arriva un risultato importante: il provvedimento che bloccava la loro attività è stato sosp ... Lo riporta blogsicilia.it