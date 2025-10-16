Inter News 24 Figo Inter, l’’ex fuoriclasse di Real Madrid e Inter sarà premiato il 20 ottobre insieme a Kenan Yildiz e Valentina Giacinti. I dettagli. Ci sarà anche Luis Figo, leggenda di Real Madrid e Inter, tra i protagonisti del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, in programma lunedì 20 ottobre alle ore 14.30. L’ex campione portoghese riceverà il riconoscimento per la sua straordinaria carriera e per l’impegno profuso nella promozione di progetti sportivi e sociali a livello internazionale. Nella motivazione ufficiale, gli organizzatori sottolineano come Figo rappresenti una vera e propria icona del calcio mondiale: «La straordinaria carriera e l’impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Figo Inter, l’ex centrocampista tra i vincitori del Premio Eccellenza del Mediterraneo 2025!