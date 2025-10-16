Figo e Yildiz protagonisti Premio Eccellenze Mediterraneo

L’edizione 2025 del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo – Pari Opportunità, ormai riconosciuto come il vero e proprio ‘Oscar del Mediterraneo’, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nei settori della cultura, dello sport e del dialogo interculturale. La cerimonia si terrà il 20 ottobre 2025 presso una prestigiosa sede istituzionale a Roma, con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo della diplomazia, delle istituzioni, dell’arte, della moda, della musica, del cinema e dell’impegno sociale. Tra i protagonisti di quest’edizione spiccano due simboli del calcio internazionale e ambasciatori dei valori sportivi e umani del Mediterraneo: Luis Figo e Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

