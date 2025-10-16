Figli e famiglia una manovra a misura di uomo tutto intero La strada del governo è quella giusta

La strada tracciata dal governo nell’elaborazione della legge di bilancio sembra assai positiva per quel che sta trapelando, specialmente sul versante attenzionato dal network “Sui tetti”: figli e famiglia. Una consapevolezza che Palazzo Chigi ha ben presente da tempo e che pare stia per diventare ancora più evidente in occasione del disegno finanziario per l’anno 2026. Starebbe nascendo, quindi, una manovra a misura di un “uomo tutto intero”. Manovra, ok l’attenzione per figli e famiglie. Possiamo dire che al momento sono positivi i segnali che vengono per figli e famiglie, così come richiesto dai corpi intermedi in occasione del dialogo con i decisori dello scorso 29 settembre a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

