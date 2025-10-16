Figli e famiglia una manovra a misura di uomo tutto intero La strada del governo è quella giusta
La strada tracciata dal governo nell’elaborazione della legge di bilancio sembra assai positiva per quel che sta trapelando, specialmente sul versante attenzionato dal network “Sui tetti”: figli e famiglia. Una consapevolezza che Palazzo Chigi ha ben presente da tempo e che pare stia per diventare ancora più evidente in occasione del disegno finanziario per l’anno 2026. Starebbe nascendo, quindi, una manovra a misura di un “uomo tutto intero”. Manovra, ok l’attenzione per figli e famiglie. Possiamo dire che al momento sono positivi i segnali che vengono per figli e famiglie, così come richiesto dai corpi intermedi in occasione del dialogo con i decisori dello scorso 29 settembre a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Il mio trofeo più grande sono i miei figli, la mia famiglia" Flavia Pennetta a #ThisIsMe - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, redditi medio-alti: salgono le detrazioni per chi ha un figlio. Le simulazioni - Ma nella prossima legge di Bilancio ci sarà anche un capitolo “detrazioni”. Lo riporta ilmattino.it
Manovra, dal bonus mobili ed elettrodomestici a quello per le mamme: ecco tutti le misure confermate per il 2026 - Nella Manovra, come si legge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal Mef alla Commissione Ue, emergono le misure che resteranno ... Si legge su leggo.it
Manovra da 18,5 miliardi di euro: tutte le misure - Lo stop all'aumento dell'età, pensionabile legata alle aspettative di vita, scatterà solo per i lavori gravosi e ... msn.com scrive