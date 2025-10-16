Fiere Space economy | Ieg lancia Bex - beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Sono numerosissime le tecnologie nate proprio per un utilizzo nell'aerospazio e oggi di impiego comune: dai materassi memory foam agli occhiali antiriflesso, dal wi-fi alla telemedicina, dalle fotocamere miniaturizzate degli smartphone ai sensori biometrici, fino all'aspirapolvere senza fili che trae la sua tecnologia dai sistemi di raccolta portatili progettati per le missioni Apollo. Ma pensiamo anche, ad esempio, ai satelliti e al loro fondamentale utilizzo per il monitoraggio ambientale, mobilità e sicurezza, energia, agricoltura. Dal 23 al 25 settembre 2026 la Fiera di Rimini ospiterà la prima edizione di Bex – Beyond Exploration, l'expo-conference dedicata alla space economy e al commercial space flight, promossa da Ieg - Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
#ArtissimaJunior is back for the younger visitors of the fair! In a dedicated space, kids from 6 to 11 years of age - guided by artist tutor Stefano Arienti (Studio SALES di Norberto Ruggeri) - will be engaged in “Mondi in Gioco”, a creative workshop focused on the - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini nasce “Bex” la nuova Fiera sulla Space Economy targata Ieg - Dal 23 al 25 settembre 2026 alla Fiera di Rimini ci sarà la prima edizione della nuova expo- Lo riporta chiamamicitta.it
Space economy, IEG lancia in Fiera "Lancia Bex - Beyond Exploration" - fi alla telemedicina, dalle fotocamere miniaturizzate degli smartphone ai sensori biometrici, fino all’aspirapolvere senza fili che trae la ... Segnala newsrimini.it
IEG presenta BEX: a Rimini la prima expo-conference internazionale dedicata alla space economy - Un evento multidisciplinare e internazionale che intende diventare il punto di riferimento europeo per l’incontro tra industria, ricerca, ... Scrive affaritaliani.it