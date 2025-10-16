Fiere Space economy | Ieg lancia Bex – beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre
(Adnkronos) – Sono numerosissime le tecnologie nate proprio per un utilizzo nell’aerospazio e oggi di impiego comune: dai materassi memory foam agli occhiali antiriflesso, dal wi-fi alla telemedicina, dalle fotocamere miniaturizzate degli smartphone ai sensori biometrici, fino all’aspirapolvere senza fili che trae la sua tecnologia dai sistemi di raccolta portatili progettati per le missioni Apollo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
