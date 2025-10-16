Fiera dell' artigianato a Milano l' invito alle imprese agrigentine a partecipare | come presentare le domande
C’è tempo fino al 27 ottobre per presentare le istanze di partecipazione ad “Artigiano in fiera”, la manifestazione nazionale dedicata all’eccellenza artigiana in programma al Centro Fieristico di Milano-Rho Pero dal 6 al 14 dicembre prossimi.L’iniziativa, considerata una delle più prestigiose e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
