Fiera della Ricalata | due giorni di festa ed eventi a Cisterna

16 ott 2025

Tradizioni, vita contadina e pastorale, shopping, intrattenimento e cultura: questo e molto altro sarà celebrato a Cisterna con la Fiera della Ricalata che si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre nel centro storico della città.La fiera riprende l’appuntamento annuale con i pastori e mandriani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

