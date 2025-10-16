Fiera del Lavoro di Afol | Noi in cerca di un futuro
Oltre 120 persone si sono iscritte alla Fiera del Lavoro organizzata da Afol Metropolitana presso il centro commerciale Galleria Borromea di Peschiera. Una mattinata intensa fatta di attese, colloqui e speranze, con più di venti aziende e organizzazioni del territorio pronte a conoscere nuovi profili professionali. L’iniziativa, che rientra tra gli appuntamenti periodici promossi da Afol nella Città Metropolitana di Milano, ha l’obiettivo di mettere in contatto diretto domanda e offerta di lavoro, favorendo l’incontro personale tra candidati e imprese. Presenti la vicesindaca Claudia Bianchi e l’assessora alle Politiche del lavoro Greta Montemaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
