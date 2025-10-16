Fiducia e prossimità Ecco come gli italiani guardano al Regno Unito

Alla vigilia della XXXIII edizione del Convegno di Pontignano, l’istituto Swg ha presentato per conto dell’Ambasciata britannica in Italia l’ottava indagine sulla percezione del Regno Unito nel nostro Paese. I dati raccontano un trend netto: dopo anni di fluttuazioni legate alla Brexit, gli italiani guardano a Londra con fiducia rinnovata e spirito di prossimità. I numeri di un avvicinamento Il 91% di chi ha visitato il Regno Unito desidera tornarci, in aumento del +6% rispetto al 2024. Tra coloro che vi hanno vissuto almeno un anno, quattro su cinque giudicano positiva l’esperienza (+19%). Nove italiani su dieci manifestano il desiderio di recarsi oltremanica, e quasi la metà afferma che lo farà “sicuramente” (46%, +7%). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fiducia e prossimità. Ecco come gli italiani guardano al Regno Unito

