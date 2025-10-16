Fidenza perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada

Incidente nella notte, poco dopo l'1:30 a Fidenza, sull'anello della tangenziale. Un ragazzo a bordo della sua Suzuki ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Ha riportato ferite giudicate dai sanitari di media gravità. È stato tirato fuori dall'abitacolo, dove era rimasto incastrato dopo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

?Il lupo perde il pelo ma non il vizio in quel di Giustino...che non è il contadino ma l'allevatore F.M..., recidivo. La COOP SEI TU E ALLE VOLTE PUÒ DARTI DI PIÙ. Diteci voi se è normale avere delle mucche che pascolano all'interno di un area commer - facebook.com Vai su Facebook

Vicenza: perde il controllo dell'auto, ferite due donne che andavano a messa - 50 in piazzale della Vittoria a Vicenza, antistante il santuario della Mad ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Settantenne perde il controllo dell'auto e travolge due anziane che stanno andando a messa: una di loro è grave - Un anziano alla guida della sua Volvo, ha perso il controllo dell'auto travolgendo due donne, una di 75, l'altra di 80 anni, davanti alla chiesa sul piazzale ... Lo riporta msn.com

Perde il controllo dell'auto, finisce sui binari - Al volante, riferiscono i Vigili del Fuoco, c'era un anziano, che nel pomeriggio di domenica avrebbe perso il controllo dell'auto. Secondo rainews.it