Fidenza perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella notte, poco dopo l'1:30 a Fidenza, sull'anello della tangenziale. Un ragazzo a bordo della sua Suzuki ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Ha riportato ferite giudicate dai sanitari di media gravità. È stato tirato fuori dall'abitacolo, dove era rimasto incastrato dopo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

