Fidenza furto in profumeria durante la festa patronale

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha approfittato delle tante persone che nei giorni scorsi hanno affollato il centro cittadino di Fidenza, in occasione della consueta festa patronale, per perpetrare un furto all’interno della profumeria “Comar” di Via Cavour.Un Agente della Polizia Ferroviaria di Fidenza, libero dal servizio, si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fidenza furto profumeria duranteFurto in una profumeria del centro di Fidenza durante la festa di San Donnino: denunciato uno straniero in fuga dalla stazione - Ha approfittato delle tante persone che nei giorni scorsi hanno affollato il centro di Fidenza, in occasione della consueta festa di San Donnino, per derubare la profumeria “Comar” di via Cavour. gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fidenza Furto Profumeria Durante