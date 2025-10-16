Fidenza furto in profumeria durante la festa patronale
Ha approfittato delle tante persone che nei giorni scorsi hanno affollato il centro cittadino di Fidenza, in occasione della consueta festa patronale, per perpetrare un furto all’interno della profumeria “Comar” di Via Cavour.Un Agente della Polizia Ferroviaria di Fidenza, libero dal servizio, si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
