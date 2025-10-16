Fidanzati morti a Policoro l'ipotesi depistaggio | Indagate su magistrati verità nascosta dall'inizio

Fare luce sul comportamento di chi indagò sul decesso di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i due fidanzati morti a Policoro nel 1988. L'avvocato Fiumefreddo, che assiste la mamma del ragazzo, è intenzionato a presentare un esposto alla Procura generale presso la Corte di Cassazione per chiedere che si verifichino "le condotte di magistrati che avevano portato a ostacolare l'accertamento della verità sin dalle fasi iniziali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

