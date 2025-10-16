Fico secco via ufficiale alla vendita Domenica la festa con degustazioni

Fichi secchi, domenica via alla vendita della produzione 2025. Dalle 10 alle 19 nelle piazze centrali di Carmignano ci saranno le aziende agricole produttrici con i fichi secchi e altri prodotti tipici. In sala consiliare, lo show cooking a cura degli studenti dell’istituto alberghiero Datini di Prato, poi incontro con le delegazioni della rete " Città del fico " e degustazioni di vino. Intanto le 15 aziende che aderiscono all’Associazione Produttori fichi secchi e il Comune hanno rinnovato la convenzione per la concessione, per altri tre anni, di un terreno su cui testare procedure per contrastare il parassita Punteruolo nero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fico secco, via ufficiale alla vendita. Domenica la festa con degustazioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

...Benvenuto Fico Secco 2025... Vi Aspettiamo Domenica 19 Ottobre a Carmignano!! ... - facebook.com Vai su Facebook

Il fico dottato di Cosenza fresco - Nelle strade di campagna del Sud del Mediterraneo, il profumo dell’albero di fico è così intenso da riuscire a diventare memoria per chi lo sente, diventa faro olfattivo per chi cammina nelle strade ... Riporta linkiesta.it

Regionali, Roberto Fico candidato in Campania: a giorni sarà ufficiale - Si sblocca la vicenda del congresso regionale del Pd e dunque a breve sarà ufficializzato il nome di Roberto Fico in corsa per la presidenza della Regione Campania per il campo largo. Lo riporta msn.com