fico secco via ufficiale alla vendita domenica la festa con degustazioni

Fichi secchi, domenica via alla vendita della produzione 2025. Dalle 10 alle 19 nelle piazze centrali di Carmignano ci saranno le aziende agricole produttrici con i fichi secchi e altri prodotti tipici. In sala consiliare, lo show cooking a cura degli studenti dell’istituto alberghiero Datini di Prato, poi incontro con le delegazioni della rete " Città del fico " e degustazioni di vino. Intanto le 15 aziende che aderiscono all’Associazione Produttori fichi secchi e il Comune hanno rinnovato la convenzione per la concessione, per altri tre anni, di un terreno su cui testare procedure per contrastare il parassita Punteruolo nero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

