Fico | Prosegue la nostra grande campagna di ascolto

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sono proposte condivisibili, però oggi le ascoltiamo dalla loro voce. Le discuteremo, ne parleremo perché, come ho sempre detto, stiamo facendo una grande campagna di ascolto, una campagna che sta andando molto bene da questo punto di vista. Tante idee, tante proposte, tanta partecipazione. Quindi questo è un ulteriore momento in cui la partecipazione si fa concreta e le proposte vengono fuori”. Così il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, a margine dell’incontro con la Cgil e le associazioni. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Prosegue la nostra grande campagna di ascolto”

