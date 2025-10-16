Fibrosi cistica monumenti illuminati per la Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore

Una persona su 30 in Italia è portatrice sana di fibrosi cistica ed è spesso inconsapevole di esserlo. Ogni coppia di portatori sani FC ha 1 probabilità su 4 a ogni gravidanza di avere un figlio con fibrosi cistica, tra le malattie genetiche gravi più diffuse, ancora senza una cura risolutiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

